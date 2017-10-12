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Dünya Kupası'na erken veda ettik

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları sonunda 1 puanda kalan milliler turnuvaya veda etti

12 Ekim 2017 Perşembe 16:55
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Dünya Kupası'na erken veda ettik

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Paraguay'a 3-1 yenildi.

B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D.Y. Patil Stadı'nda Paraguay ile karşılaştı. Mücadelenin 41. dakikasında Giovanni Bogado ile öne geçen Paraguay, iki dakika sonra Fernando Cardozo'nun golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 61. dakikada Antonio Galeano ile farkı üçe çıkaran Paraguay karşısında ay-yıldızlıların tek golünü uzatma dakikalarında Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye 3-0, Paraguay'a da 3-1 mağlup olan milliler, bir puanla turnuvaya veda etti.

Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, iki maçını kazanan Mali 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA 17 Yaş Altı Dünya KupasıHindistanParaguayTürkiye
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