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Dünya Kupası'nda da kötü

FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile mücadele eden Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, İspanya, Portekiz ve Fas mücadelelerinde hücumda istenen performansı gösteremedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:49
Dünya Kupası'nda da kötü

FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile mücadele eden Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, İspanya, Portekiz ve Fas mücadelelerinde hücumda istenen performansı gösteremedi.

Rusya’da organize edilen FIFA Dünya Kupası’nda Fas; İspanya, Portekiz ve İran ile B Grubu’nda yer aldı. İran ve Portekiz’e mağlup olan Fas, grubun son maçında İspanya ile berabere kalarak turnuvaya 1 puan ile veda etti.

Galatasaray ile sezonu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Younes Belhanda da Fas kadrosunda yer aldı. Turnuvada 10 numaralı forma ile mücadele eden Belhanda, 3 karşılaşmaya da ilk 11’de başladı. İran maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Portekiz maçında 75, İspanya müsabakasında ise 63. dakikada Teknik Direktör Herve Renard tarafından kenara alındı.

Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele eden Belhanda, hücuma istenen katkıyı veremedi. 28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 228 dakikada gol ve asist yapamadan turnuvayı tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın 10 numarası, bu 3 karşılaşmada da kart görmedi.

İHA

Son Güncelleme: 28.06.2018 16:05
Anahtar Kelimeler:
Futbol2018 FIFA Dünya KupasıFasBelhandaGalatasaray
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