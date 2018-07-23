Dünya Mesut'u konuşuyor

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir daha forma giymeyeceğini açıkladığı Almanya Milli Takımı'nda önemli bir iz bıraktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Almanya Milli Takımı'nda 92 karşılaşmada forma giydi. Mesut, bu müsabakalarda 23 kez gol sevinci yaşarken, 40 golün de pasını verdi.

Futbola 10 yaşında başladı

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 15 Ekim 1988'de dünyaya gelen Mesut Özil, futbola 10 yaşındayken bu şehrin amatör takımlarında başladı. Mesut, 2005 yılında Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü takımlarından Schalke 04'ün altyapısına transfer edildi.

Mesut Özil, Schalke 04 formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına 18 yaşındayken 2006-2007 sezonunda çıktı. Mavi-beyazlı takımda 1,5 sezonda 34 resmi maçta forma giyen Mesut, 2007-2008 sezonunun devre arasında 5 milyon avro bonservis ücretiyle bir başka Bundesliga takımı Werder Bremen'e transfer oldu.

Top koşturduğu 2,5 sezonda 97 resmi müsabakada 14 gol kaydeden Mesut Özil'in yıldızı Werder Bremen'de parladı. Werder Bremen'de 2008-2009 sezonunda Almanya Kupası'nı kaldıran Mesut, A milli takım tercihini de bu dönemde yaptı. Alt yaş kategorilerinde Almanya formasını 27 maçta giyen Mesut'un A milli takım tercihi de bu ülkeden yana oldu. 21 yaş altı kategorisinde Almanya ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, A takım formasını ilk kez 20 yaşındayken 2009 yılında Norveç'e karşı giydi.

Real Madrid serüveni

Oynadığı futbolla dikkati çeken Mesut Özil, 2010-2011 sezonu öncesinde 18 milyon avro bonservis ücretiyle İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid'in yolunu tuttu. Eflatun-beyazlı ekibin formasını 4 sezon terleten tecrübeli futbolcu, 158 resmi karşılaşmada 27 gol kaydetti. Başkent temsilcisinde 1 kez lig şampiyonluğu yaşayan Mesut, birer kez de İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

Arsenal'e geçti

Mesut Özil'in Real Madrid'den sonraki durağı İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oldu. 2013-2014 sezonu öncesinde 47 milyon avro bonservis bedeliyle Arsenal'e giden 29 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 6. sezonuna başlayacak. Geride kalan 5 sezonda Londra ekibinin formasını 197 resmi müsabakada giyen Mesut, 38 gol attı. Mesut Özil, Arsenal'de 3 kez İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), 2 kez de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.

Oynadığı futbolla beğeni kazanan ve takımına önemli katkıda bulunana Mesut Özil'in sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı. Mesut, Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu konumunda.

Dünya Kupası'nı kazandı

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı. Almanya adına oynamaya 2009'da başlayan Mesut, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla üçüncülük elde etti. Teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nın değişmezlerinden olan Mesut, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk sevinci yaşadı.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer: Mesut Özil harika bir oyuncu

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararı alan Türk asıllı futbolcu Mesut Ozil'in Başbakan Angela Merkel'in takdir ettiği bir oyuncu olduğunu, kararını saygıyla karşıladığını söyledi.

Demmer, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Merkel'in Özil'i iyi bir oyuncu olarak takdir ettiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi Başbakan, Mesut Özil'i çok takdir ediyor. Mesut Özil, milli takıma büyük faydalar sağlamış harika bir oyuncu. Mesut Özil şimdi saygı duyulması gereken bir karar almıştır." dedi. Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olduğunu kaydeden Demmer, "Sporun Almanya'da uyuma büyük bir katkı sağladığını hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

Demmer ayrıca Almanya 'da kuşaklardan bu yana 3 milyondan fazla Türk asıllı insanın yaşadığını belirterek, ''Bu insanların büyük bölümü topluma iyi şekilde uyum sağlamıştır. Birçok açıdan insani, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemizi zenginleştiriyorlar." şeklinde konuştu. Alman hükümetinin uyuma büyük önem verdiğini ifade eden Demmer, halkın tüm kesimlerinin buna katkı sağlaması gerektiğini, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) da çeşitli aktiviteler ve kampanyalarla uyum konusunda çaba harcadığını sözlerine ekledi.

Almanya'da tartışmalar alevlendi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından ülkedeki tartışmalar da alevlendi.

Almanya Adalet Bakanı Katharine Barley, Mesut'un açıklamalarını bir alarm sinyali olarak niteledi. Barley sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Özil'in büyük bir Alman futbolcu olduğunu belirterek, ''Mesut gibi büyük bir Alman futbolcunun ülkesinde ırkçılık nedeniyle istenmediğini ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından temsil edilmediğini hissetmesi bir alarm sinyalidir.'' ifadelerini kullandı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de federal basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında Mesut Özil'in ayrılma kararını saygı duyulmasını istedi. Demmert, Başbakan Merkel'in Mesut'u futbolcu olarak takdir ettiğine dikkati çekerek Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olduğunu ve sporun Almanya'da uyum için çok başarılı bir araç olduğunu belirtti. Demmert ayrıca Merkel'in uyuma da çok önem verdiğine işaret ederek, ''Almanya'da yaşayan Türklerin çoğu entegre olmuştur. Spor ve ekonomi alanında da çok başarılı örnekler var.'' sözlerine yer verdi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel'in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi. Stenger Tageschau internet sitesine verdiği demeçte Grindel'n sadece Özil olayındaki krizi yönetememisinin dışında diğer genel konularda da son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu ve artık yerine gelecek kişinin sakin bir şekilde tartışılması gerektiğini kaydetti.

Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Başkanı ve eski Yeşiller Partisinin Federal Meclis Spor Komisyonu üyesi Özcan Mutlu da Özil'in Alman milli takımında bu şekilde ayrılmak zorunda bırakılmasının büyük bir skandal olduğunu söyledi. Skandalın başını DFB Başkanı Grindel'in çektiğini savunan Mutlu, ''Kendisini Alman futboluna adamış, milli takımında muhteşem oynayan hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunda katkısı olan Özil'in bu şekilde günah keçisi yapılması Almanya ve Alman sporu için kara bir lekedir.'' dedi.

Özil'in ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmasının Almanya'daki göçmenler için tehlike çanlarının çalmaya başladığı olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Mutlu, ''Her ne kadar Almanya için emek versen, dünya şampiyonu olsan siyasette başarılı olsan da yine Türksün, yabancısın, ırkçıların kurbanısın. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Alman federasyonu, siyaseti, cumhurbaşkanı ve başbakanı, Türklere yönelik ırkçılığın ve düşmanlığın önüne geçilmesi için ellerinde geleni yapmalıdır.'' şeklinde konuştu.

Alman Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Bodo İllgner de Mesut'a teşekkür ederek, Mesut ve İlkay'ın çektirdiği fotoğrafın eleştirilmesinin yabancı düşmanlığıyla ilgili olduğunu savundu.

Almanya Türk Toplumu'nun da twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Özil'in tüm haklı eleştirilerine rağmen, tüm tartışmalar bu ülkede nerede durduğumuzu gösteriyor. Irkçılık bir 'kurban evrelemesi' olarak yeniden yorumlanır. Bugün hepimiz kaybettik.''

Dünyaca ünlü futbolculardan Mesut Özil'e destek

İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Rio Ferdinand ile Almanya Milli Takımı'nın defans oyuncusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Rio Ferdinand, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metni paylaşarak, "Çok büyük saygı" ifadesini kullandı.

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafa yer vererek, Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu Abi" metnini yayımladı. Boateng'in "abi" kelimesini Türkçe yazması dikkati çekti.

Alman medyasında geniş yer buldu

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, Alman basınında geniş yer buldu. Frankfurter Rundschau gazetesi, ''Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı'' başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığına, DFB, medya ve sponsor olan Mercedes firmasını sert bir şekilde eleştirdiğine yer verdi.

Der Tagesspiegel gazetesi, manşetinden duyurduğu haberinde, milli takımı bırakan 29 yaşındaki oyuncunun saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamayacağını kaydettiği aktarıldı.

Spiegel online sitesinde yer alan haberde, "Özil, Almanya için oynamak istemiyor'' başlığı flaş haber olarak kullanıldı. Haberde, tecrübeli futbolcunun Almanya Milli Takımı'nda oynamak istememesine gerekçe olarak kendisine yönelik ırkçılık ve saygısızlık yapılmasını gösterdiği belirtilerek, Mesut Özil'in özellikle DFB Başkanı Reinhard Grindel'i hedef aldığı ifade edildi.

Focus'ta yer alan haber yorumda ise Mesut Özil'in açıklamalarının ne kadar kırgın olduğunu gösterdiği belirtildi. Haberde, özellikle Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası baskıya maruz kaldığı dönemde DFB tarafından yalnız bırakıldığı hissine kapıldığına ve en önemlisinin ise okuduğu ortaokulda yapılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin kendisini derinden üzdüğüne dikkat çekildi. Yorumda, ''DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut'un açıklamalarına bir argüman getirmeli.'' ifadesi kullanıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise ''Özil artık Almanya için oynamayacak'' başlığını kullandı. Mesut Özil'in milli takımı bırakmasının iyi bir gelişme olmadığının vurgulandığı haberde, Alman futbolundaki krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Die Welt gazetesi, manşetinden verdiği haberinde, İngilizce ''Mesut'tan mesaj'' anlamına gelen ''Message from Mesut'' başlığını tercih etti. Haberde, Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez açıklama yaptığı vurgulanarak, futbolcunun yaptığı suçlamaları okuyucularına aktardı.

Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde de ''Suskunluğun sonu'' başlığı kullanıldı. Haberde, Mesut'un Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez suskunluğunu bozduğu ve tutumundan geri adım atmadığı, özür dilemediği aksine taarruza geçtiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası Mesut Özil'i hedef tahtasına oturtarak adeta linç kampanyası başlatan Bild gazetesi ise ''Özil'in istifa feryadı ve Almanya ile şaşkın hesaplaşması'' başlığını kullandı. Bild gazetesi, Mesut Özil'in yaptığı açıklamaları hazırladığı analiz haberle çürütmeye çalıştı.

Stern dergisinin internet sitesindeki haberde de ''Mesut Özil istifa etti: Bugün yaşadığımız Almanya için üzücü bir sembol'' ifadesi kullanıldı.

Marca: 29 yaşında ırkçılığa maruz kaldı

İspanya basını, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını, 29 yaşındaki oyuncunun maruz kaldığı ırkçılığa dikkati çekerek haberleştirdi. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, gelişmeyi okuyucularına "Özil, milli takımı ırkçılık nedeniyle bıraktı" başlığıyla duyurdu. Haberde, Mesut Özil'in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Federasyondan gördüğüm muamele, Almanya formasını tekrar giymek istemememe neden oldu. Irkçılığa ve küçümsemeye maruz kaldığım sürece Almanya için oynamayacağım. Artık yeter. Irkçılık asla kabul edilmemelidir. "dediği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle eleştirilere hedef olduğunu, sahaya çıktığında ıslıklandığını yazan gazete, "Özil, 2014'te Dünya Kupası'nı, 2010'da dünya üçüncülüğünü, 2010'da 21 yaş altı takımıyla Avrupa Kupası'nı Almanya bayrağı altında kazandı. 29 yaşında ise ırkçılığa maruz kalma duygusu, Almanya renklerini savunmaya devam etmekten daha ağır bastı." yorumunu yaptı.

Diğer bir spor gazetesi AS ise Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığına dikkati çekerek artık Almanya forması giymeyeceğini açıkladığını yazdı.

El Pais gazetesindeki haberde de Mesut Özil'in ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı aktarılarak, "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıkladı. Oyuncu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği ve Alman basını ile taraftarlarının eleştirilerine neden olan fotoğrafın ardından gelen "ırkçı yorumlar" nedeniyle aldığını belirtti." denildi.

Mesut Özil'in kararı İngiliz basınında geniş yer buldu

Futbol kariyerini İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, İngiliz basınında geniş yer buldu.

The Guardian gazetesi "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi.

Mesut Özil'in kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mayıs ayında çektirdiği fotoğrafa yöneltilen haksız eleştirilerin de rolü olduğuna dikkati çeken gazete, futbolcunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmemin siyaset veya seçim ile ilgisi yoktu. Ailemin ülkesindeki en üst makama saygı gösterdim." şeklindeki mesajının altını çizdi. Gazete, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonuna yönelttiği eleştirilere de yer verirken, tecrübeli futbolcunun 2009'dan bu yana Alman Milli Takımı'nda elde ettiği başarıların unutulmuş olmasıyla ilgili şikayetini okurlarıyla paylaştı.

The Independent da futbolcunun kararını "Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu" ve "Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu" başlıkları ile verdi. Gazete, Mesut Özil'in kararında Erdoğan ile fotoğrafına yönelik tepkilerin etkili olduğuna işaret ederek, futbolcunun "Maruz kaldığım muamele artık Alman milli formasını taşımama isteği doğurdu." değerlendirmesini okuyucularına aktardı.

Mesut Özil'in açık mektubundan da alıntılar yapan Independent, Arsenalli yıldız ile Erdoğan'ın görüşmelerinde futbol konuştukları bilgisini paylaştı.

Daily Mirror gazetesi de haberinde "Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler" başlığını kullandı. Haberde "Özil, 2 bin 320 kelimelik dikkate değer bir bildiri yayımlayarak uluslararası futboldan emekli olduğunu doğruladı ve maruz kaldığı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi." ifadelerini öne çıkardı. Gazete haberinde Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması ve 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ile ilgili tepkilere maruz kaldığını hatırlattı.

Daily Mail gazetesi ise haberine seçtiği başlıkta "Alman formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum." sözlerini kullandı. Gazete, Mesut Özil'in Erdoğan ile buluşmasının ardından "günah keçisi" muamelesi görmekten şikayet ettiğini belirterek, futbolcunun ayrılık kararını sosyal medyadan duyurduğunu kaydetti.

"Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil" başlığını tercih Daily Telegraph gazetesi de haberinde futbolcunun "İki kalbim var, biri Türk, biri Alman" ifadelerine yer verdi.

The Times ise "Özil, Almanya kariyerini ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bitirdi" başlıklı haberinde, bu kararda, Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilerin yanı sıra, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un kendisine yönelik açıklamalarının da etkili olduğuna işaret etti.