Dünyanın en pahalı defans oyuncuları

Futbolseverlerin gözünde hücum oyuncuları kadar popüler olmasalar da kulüplerin yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattığı birçok savunma oyuncusu bulunuyor.



Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Manchester City'nin Everton'dan 55,6 milyon avroya transfer ettiği John Stones , futbol dünyasının en pahalı savunma oyuncusu olarak dikkati çekiyor. En pahalı savunmacılar listesinde Stones'un ardından sıralanan Chelseali David Luiz (49,5 milyon) ve Manchester Unitedlı eski futbolcu Rio Ferdinand (46 milyon), bonservis bedeli açısından birçok hücum oyuncusunun önünde yer alıyor. Yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen Brezilyalı unutulmaz yıldız Ronaldo, Christian Vieri (45'er milyon), Andriy Shevchenko (43,3 milyon), Robinho, Radamel Falcao (43'er milyon), David Villa (40 milyon), Didier Drogba (38,5 milyon) ve Diego Costa (38 milyon), bu üç futbolcunun geride bıraktığı önemli hücum oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Stones, Luiz'in rekorunu kırdı

John Stones, sezon başında 55,6 milyon avro bedelle gerçekleştirdiği transferle David Luiz'in en pahalı savunma oyuncusu olma rekorunu eline geçirdi. Teknik direktör Josep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Stones, bu sezon 40 kez giydiği Manchester City formasıyla 2 gol kaydetti.

Luiz için 3 kez yüksek bonservis bedeli ödendi

Üç kez yüksek bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Brezilyalı David Luiz için bir kerede en fazla parayı kasasından çıkaran takım, Paris Saint-Germain (PSG) oldu. Fransız ekibi, 2014'te David Luiz'i Chelsea'den transfer etmek için 49,5 milyon avro ödedi. Chelsea ise takımın değişmez isimleri arasına giren David Luiz için iki kez büyük bonservis bedellerini gözden çıkardı. İngiliz temsilcisi, ilk olarak 2011'de Portekiz ekibi Benfica'dan 25 milyon avroya kadrosuna kattığı David Luiz'i, sezon başında PSG'den 35 milyon avroya geri aldı. Bu sezon Chelsea formasıyla 36 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, bir gol kaydetti.

Ferdinand ilk üçte

İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand, en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular sıralamasında Stones ve Luiz'in ardından üçüncülükte yer alıyor. Manchester United, dönemin en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Ferdinand'ı 2002 yılında Leeds United'dan 46 milyon avroya transfer etti. Oynadığı dönemde İngiltere Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren Ferdinand, 12 yıl görev yaptığı Manchester ekibiyle birçok başarıya imza attı.

Manchester ekipleri savunmaya servet ödedi

Manchester United ve Manchester City, son yıllarda savunma oyuncularına ödedikleri yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çekti. Manchester City, rekor ücreti gözden çıkardığı Stones'un yanı sıra 2015'te Valencia'dan kadrosuna kattığı Arjantinli Nicolas Otamendi için de 44,6 milyon avro ödedi. İki futbolcu için 100,2 milyon avro bonservis veren Manchester City'nin son yıllarda gerçekleştirdiği Eliaquim Mangala (30,5 milyon), Joleon Lescott (27,5 milyon), Aleksandar Kolarov (22,7 milyon), Kolo Toure (18,7 milyon) transferleriyle savunmaya yaptığı yatırım yaklaşık 200 milyon avroyu buldu. Ferdinand'ın yanı sıra son senelerde Eric Bailly (38 milyon), Luke Shaw (37,5 milyon), Marcos Rojo (20 milyon), Phil Jones (19,3 milyon) ve Matteo Darmian (18 milyon) gibi savunma oyuncularını renklerine bağlayan Manchester United da 200 milyon avroya yakın bonservis ücretini kasasından çıkardı.