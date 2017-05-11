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Durica antrenmanda yer almadı

Sakatlığı bulunan Durica'nın antrenmanda yer almadığı belirtildi

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Durica antrenmanda yer almadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana belinden sakatlığı bulunan stoper oyuncusu Jan Durica'nın katılmadığı belirtildi. Kondisyon salonunda çalışan Slovak futbolcunun durumunun maç günü belli olacağı kaydedildi. Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda gol ve şut çalışması yaptıkları aktarıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra hava yoluyla Adana'ya gidecek.

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FutbolTrabzonsporAntrenmanDurica
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