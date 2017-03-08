Durica koşulara başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 13 Mart Pazartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda Kardemir Karabükspor maçında sakatlanan ve salonda çalışmalarını sürdüren Olcay Şahan yer almadı. Ligin 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve tedavisi süren tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica ise sahada fizyoterapist eşliğinde yürüyüşlere başladı. Takım arkadaşları, Durica'ya alkışlayarak moral verdi. Teknik direktör Ersun Yanal da Slovak futbolcuyla saha kenarında bir süre görüşme yaptı.

Durica'nın fedakarlığı

Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusunun, ligde Kardemir Karabükspor maçının ardından bordo-mavili takıma 3 gün izin verilmesine rağmen tatil yapmayarak tedavisini ve kendisine uygulanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Sakatlığının ardından takıma verilen hiçbir izni kullanmayarak ülkesi Slovakya'ya da gitmeyen Durica'nın ailesini Trabzon'a getirerek, teknik heyete, "Ben tatil yapmayacağım. Önümüzde önemli maçlar var. Takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bir an önce hazır duruma gelmek istiyorum." dediği öğrenildi. Durica'nın Trabzon'u çok sevdiği ve mutlu olduğu, fırsat buldukça da kentte gezerek bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldiği kaydedildi.