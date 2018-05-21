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Dursun Özbek ders almış

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray'ımızın ihtiyaçları doğrultusunda, her biri kendi alanlarında başarılarla dolu hayatlara sahip, yepyeni bir ekip oluşturdum" dedi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:28
Dursun Özbek ders almış

Galatasaray Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkan adayı olan isimlerden Dursun Özbek, başkanlık için 4 kişinin göreve talip olmasını önemsediğini belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında görüntülü bir mesaj paylaşan Dursun Özbek, uzun süredir görmedikleri kadar çok adaylı bir yarışa girdiklerini aktararak, "Çok adaylılık, Galatasaray'ın hem genlerine işlemiş olan demokrasi anlayışının hem de insan kaynağı zenginliğinin bir göstergesidir." dedi.

Bu yarışın Galatasaray'a fayda sağlayan bir süreç şeklinde geçeceğinin ve geleceğe yepyeni bakış açıları katacağının umudu içinde olduğunu dile getiren Özbek, "Tarih bize göstermiştir ki tek yürek olarak hedefe yürümek, daha başarılı, maddi olarak daha kuvvetli ve marka değeri daha yüksek bir Galatasaray demektir." diye konuştu. Özbek, 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurduğu Galatasaray'ın, elde ettiği başarılarla ismini tarihe altın harflerle yazdıran bir dünya kulübü haline geldiğini vurgulayarak, "Bu uzun süreli gelişimin sonucu olarak, çözülme ihtiyacı olan daha çok konu ortaya çıktı. 2015 yılının mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde, çok zorlu bir süreçte olan Galatasaray'ımızın sorunlarını çözmek hedefiyle yönetime seçildik. İki buçuk yıllık süreçte bu sorunları masaya yatırarak, çözüm amaçlı birçok proje ürettik ve hepsini hayata geçirdik. Bu projeleri gerçekleştirirken, çok çalışma, çokça emek ve fedakarlık dolu 2,5 yıl geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu icraatların, Galatasaray'ımızın bugünkü sorunlarının çözüme kavuşturulması için önemli kaynaklar sağladığını ve gelecekte de sağlamaya devam edeceğini görmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendi adıma birçok ders çıkardım"

Ocak ayındaki olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek, yeni bir yönetim listesiyle tekrar aday olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Görevde geçirdiğimiz 2,5 yıllık sürecin başka bir katkısı, gerçekleşen deneyimlerim ışığında kendi adıma birçok ders çıkarmam oldu. Hem bu çıkarımlarım hem de Galatasaray'ımızın ihtiyaçları doğrultusunda, her biri kendi alanlarında başarılarla dolu hayatlara sahip, yepyeni bir ekip oluşturdum. Başarı için tek yürek olan bu ekiple, Galatasaray'ımızı 30 milyon taraftarımız ile omuz omuza geleceğe taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmek için bu onurlu göreve talibiz. Seçimin galibi kim olursa olsun, kazanan Galatasaray olsun. Her şey Galatasaray için. Yaşasın Galatasaray."

AA

Son Güncelleme: 21.05.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGOlağan Genel KurulGalatasarayFutbolDursun Özbek
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