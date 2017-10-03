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"Durumumuz rehavet getirmiyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "İlk 7 hafta sonra iyi durumdayız. Bu bize rehavet getirmiyor. İyi bir performansla gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu

03 Ekim 2017 Salı 14:44
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"Durumumuz rehavet getirmiyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 7. haftası sonunda en yakın rakipleri Beşiktaş ve Kayserispor'un 5 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takımın performansında taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi.

Zorlu Raffles Otel'de düzenlenen "Sports&Business Summit 17" etkinliği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "İlk 7 hafta sonrası iyi durumdayız. Bu bize rehavet getirmiyor. İyi bir performansla gitmek istiyoruz. Hem oyuncularımı hem de teknik kadroyu tebrik ediyorum. Disiplini elden bırakmamak konusunda dikkatlerini çekiyorum. Sahada gösterelen performansın en büyük tetikçisi taraftarımızdır. Taraftarın etkisiyle özellikle iç sahada takımın performansının nasıl yükseldiğini görüyorsunuz." diye konuştu.

Rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çizen Özbek, "Lig uzun bir maraton. Dolayısıyla hiçbir zaman bugünkü durumun rehavetine kapılmadan sezon sonuna kadar aynı performansı götürmek lazım. Galatasaray'ın yapması gereken budur. Puan durumuna bakarak rahatlık içinde değiliz. Aksine disiplini bir tık daha yukarı çıkarma amacındayız. Taraftarın ve camianın kenetlenmiş olması her şeyin üzerindedir. Sezon sonuna kadar aynı disiplinle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden yabancı oyuncu kuralarının gündeme gelmediğini kaydederek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak görüşmeler neticesinde bu konu ele alınacaktır." şeklinde görüş belirtti.

AA

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:44
Anahtar Kelimeler:
Dursun ÖzbekFutbolGalatasaraySports&Business Summit 17Süper LigSÜPERLİG
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