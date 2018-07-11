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"Düştüğümüz gibi çıkacağız"

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, kendilerini Süper Lig'e ait hissettiklerini dile getirdi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:34
"Düştüğümüz gibi çıkacağız"

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, İstanbul takımlarıyla ismi anılan eski oyuncuları Mehmet Umut Nayir'ın haksız fesih yaptığını ve sonucuna katlanacağını söyledi.

Yurtgüven, yaptığı açıklamada, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Umut Nayir'ın Osmanlıspor ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini belirterek, "Umut tek taraflı haksız bir fesih yaptı. Talimatlar bellidir. Hukuk çerçevesinde Umut Nayir ve onu alacak kulüp bunun sonuçlarına katlanacak. Anlaştığı bir kulüp var mı bilemiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu durum netlik kazanır herhalde. Hukukun bize verdiği imkanları kullanacağız. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları gereği ne gerekiyorsa ilgili kurullarda bunun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

"Düştüğümüz gibi çıkacağız"

Geçen sezon küme düşen ve bu yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor'un hedefinin yeniden Spor Toto Süper Lig'de yer almak olduğunu aktaran Yurtgüven, şunları kaydetti: "Osmanlıspor çok kaliteli bir ekip. Takım kalitesine bakınca düşmeyi hiç hak etmemiş bir ekip. Bu seneki hedefimiz çok açık. Düştüğümüz gibi çıkacağız inşallah. İlk senemizde bunu başarmak istiyoruz, fazla ara vermek istemiyoruz. Kendimizi Süper Lig'e ait hissediyoruz. Bütün planımız play-off'larla uğraşmadan ligi birinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmak. Kulüp olarak bir travmadan çıktık, kolay bir travma değil bu. Hep beraber bunu atlattığımızı düşünüyorum."

"Kadromuzu koruma niyetindeyiz ama her kulüp transfere açıktır"

Serdar Gürler ve Musa Çağıran'la ilgilenen Süper Lig kulüplerinin olduğunu anlatan Ender Yurtgüven, "Takımınız kaliteli olduğu zaman teklifler de geliyor. Çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğu dedikodudan öteye gitmiyor. Teklifler var ama bizi tatmin edici, resmi diyebileceğimiz teklif çok az. Kulaktan kulağa, aracılarla gelen teklifleri de değerlendirirsek çok tatmin edici teklifler yok. Kadromuzu koruma niyetindeyiz ama her kulüp her zaman transfere açıktır. Yeter ki bize cazip gelen teklifler yapılsın. Bize cazip gelen teklif olmadığı için kadromuzu koruyacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
Umut NayirOsmanlısporFutbolEnder Yurtgüven
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