Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Belhanda, Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda attığı taklaların hikayesini, daha önce Türkiye'den aldığı teklifleri ve takımın mevcut durumunu anlattı.



"Normalde saha içine çok çabuk adapte olan bir oyuncuyum. Gittiğim takımlarda karakterimden dolayı bir adaptasyon sorunu yaşamadım." diyen Belhanda, "Türkiye'den teklif almak benim için çok yeni değil. Daha önce de teklif almıştım. Türkiye bilinen bir futbol ülkesi... Galatasaray da Avrupa'nın güçlü ekiplerinden, devamlı şampiyon olan bir takım. Her dönem çok büyük oyuncular yer aldı Galatasaray'da... Ne zaman o teklif Galatasaray'dan geldi, hiç düşünmeden kabul ettim." ifadelerini kullandı. Galatasaray'daki beklentilerin baskı yaratıp yaratmadığı sorulan Belhanda, "Doğrusu, taraftar ve basın ya da diğer unsurlar üzerimde baskı yaratamaz. En azından ben dış etkenlerin baskısını hissetmem. "Daha iyi oynamalıyım" diye ben kendi üzerimde baskı yaratırım. Yeni bir takım kurulduğu zaman mutlaka zorluklar olur ama benim şu an takımımızda gördüğüm savaşan ruha sahip bir ekip olduğu. Evet, yeni oyunculardan kurulu bir takım ama yeni olmasına rağmen mücadele eden bir takım. Taktik olarak bazı eksiklerimiz şu an için var. Ama taktik anlayış zamanla, beraber oynadıkça daha iyi olacaktır. Bence önemli olan, sahadaki herkesin birbiri için mücadele etmesi. Buna sahip olmak çok önemli." diye konuştu.