"Duydum, G.Saray'ı satmaya çalışıyorlar"

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu , yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle kulüp hisselerinin yabancı fonlara satılması konusunun gündeme getirilmeye çalışıldığını savunarak, bu duruma kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Ali Fatinoğlu, yaptığı açıklamada, çeşitli kanallardan Çin veya Arap sermayesine kulüp hisselerinin satılabileceği yönünde görüşler paylaşıldığını vurgulayarak, "Bizim aklımızdan dahi geçirmek istemediğimiz olasılıklar kulüp içinde dillendirilmeye çalışılıyor. Galatasaray yabancı fonlara satılamaz." ifadelerini kullandı. Geçmişte bunun ağır bedellerinin ödendiğini ve şimdi yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığını anlatan Fatinoğlu, şunları kaydetti: "Kulübün yabancı fonlara satılması görüşü benim tüylerimi diken diken ediyor. Galatasaray'a yabancı sermaye kar amaçlı gelecektir. Verdiğinden daha fazlasını kazanmayı hesaplayacaktır. Eğer kar edebileceklerine inanmasalar zaten gelmezler. Yabancı sermaye burada para kazanabileceğine inanıyorsa, o zaman bizim yönetimlerimiz bu parayı neden kazanamıyor. Bu düşünce, çok ilginç tartışmalar açmaya müsait. Bu durumdan da bizim yönetimlerimizin ya beceriksiz olduğu ya da kasayı şaibeli yönettikleri sonucu çıkar. Her iki ifade de çok acıdır. Galatasaray'ın, Galatasaray sevgisiyle yanıp tutuşan genel kurul üyeleri tarafından yönetildiğinde kar elde edilebileceğine inanıyorum."

"Galatasaray ismi, dünya çapında bir milli değerdir"

Uluslararası alanda Türkiye'nin en bilinen markalarından birinin Galatasaray olduğuna dikkati çeken Ali Fatinoğlu, "Galatasaray ismi, dünya çapında milli bir değerdir. Bu milli değeri korumak bizlerin görevidir." diye konuştu. Kulübün, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından olan Galatasaray Lisesi'nin bir parçası olduğuna dikkati çeken Fatinoğlu, "Benim dedem de bu okulu dereceyle bitirmiştir. Galatasaray'ın bu milli köklerinden koparılıp, yabancılara satılmasını söylemek ve bunu desteklemek çok acıdır. Bu önerinin sahipleri, 'Galatasaray'ı varlık fonları alsın, sonra da bizi yönetici yapsın.' gibi küçük bir düşünce içindeyseler, o da ayrı üzüntü nedenidir." değerlendirmesinde bulundu. Kulüp içinde yabancı fonlara hisse satışı konusunu gündeme getiren farklı isimlere şahit olduklarını vurgulayan Fatinoğlu, "Türkiye'ye Galatasaray üzerinden bir yabancı sermaye getirmeye çalışanlar varsa, bu noktada dursunlar. Bizler, Galatasaray'ı her anlamda daha iyi yönetecek ve para kazandıracak yönetimlerin gelmesi için çalışalım." diye görüşlerini aktardı.

"Dursun Özbek'i beğeniyorum"

Ali Fatinoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in mali konulardaki titizliğini övdü. "Dursun Özbek'in, Galatasaray'ın kasasını korumaya yönelik çalışmalarını beğeniyorum." diyen Fatinoğlu, "Bunun haberlerini alıyoruz. Yönetimi tamamen profesyonellere bırakmayıp, bire bir günlük olarak takip ettiğini net olarak biliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.