Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışında her şeyin ellerinde olduğunu anlatan 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, "Kısa bir çalışma dönemi geçireceğiz. Takım içinde ve sahada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu noktaları düzeltmeye çalışacağız. Bana göre doğru yoldayız. Ligin üst tarafını yakalamayı başardık. Şampiyonluk herkese açık durumda. Lig, herkesin kazanabileceği bir noktaya geldi. Şampiyonluk yarışında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu. Ligde ilk yarının sonlarına doğru takımın performansının yükseldiğini anlatan Giuliano, "İyi sonuçlar aldık ama hala düzeltmemiz gereken şeyler var. Beklentimiz, gelişimi sürdürüp ikinci yarıda daha iyi yerde olmak." ifadesini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yarışında tek rakipleri olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonluk için en az 4-5 rakibimiz var. Maç maç önümüze bakmalıyız. Oynadığımız karşılaşmaları kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Mümkünse doğrudan şampiyonluk yarışı içinde olduğumuz rakipleri yenmeyi düşünmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

"En iyi sezonumu geçiriyorum"

Sarı-lacivertli futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçirdiğini ifade etti. Gelişiminden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Giuliano, "Ligin ilk yarısına bakıldığında, bana göre kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Zenit'te tüm sezon sadece ligde 8 gol, 6 asistlik performans göstermiştim. Bu sezon sadece 4 ayda 8 gol, 1 asistim var. Rakamların son derece pozitif olduğunu görebiliyoruz. Umarım daha da iyi bir noktaya gider." değerlendirmesinde bulundu.

Performansını her gün artırmayı hedeflediğini anlatan Giuliano, şunları kaydetti: "Her gün bir öncekinden daha iyi olmak isterim. Ligin ilk yarısında çok motive bir şekilde çalışmaları sürdürdüm. Her zaman kendimi geliştirmeye gayret gösterdim. Sezonun başından sonra bu durumu değiştirebildiğim için mutluyum. Sezonun ilerleyen dönemlerine doğru adaptasyonu hallettim. Kendimi takım içinde daha rahat hissetmeye başladım. Takım olarak birbirimize yaklaştıkça saha içinde yaptıklarımızı düzene oturtmayı başarınca işler bizim için kolaylaştı. Benim için de aynı durum geçerliydi. İlk yarıdaki yakaladığım istatistikler bana göre bu uyumun sonucuydu. Umarım ikinci yarı da aynı şekilde devam eder."

"Türkiye'deki futbol atmosferi beni pozitif anlamda şaşırttı"

Türkiye'de insanların futbola tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Giuliano, "Türkiye'deki futbol atmosferi beni pozitif anlamda şaşırttı. Brezilya'da da futbola büyük bir tutku var. Buradaki atmosfer ve tutku gerçekten çok farklı. İnsanlar futbolla yaşıyor, futbola aşkla bağlılar. Bize nasıl destek verdiklerini gördükçe etkileniyorum." diye konuştu.