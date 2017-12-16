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Efes, Muric ile yolları ayırdı

Anadolu Efes, Slovenyalı basketbolcusu Edo Muric ile yollarını ayırdığını açıkladı

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:10
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Efes, Muric ile yolları ayırdı

Anadolu Efes, Slovenyalı basketbolcusu Edo Muric ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Edo Muric ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Turkish Airlines Euroleague maçlarımızda forma giyen Muric, sekiz karşılaşmada 2.0 sayı, 2.0 ribaund ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Edo Muric’e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

AA

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