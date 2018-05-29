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Efsane başkan adaylığını açıkladı

Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, "Ben ve arkadaşlarım kulübü şirketleştirerek kuvvetli bir finans kurumu ile Samsunlularla futbol adına doğru şeyler yapmaya, kulübü yönetmeye talibim" ifadelerini kullandı

29 Mayıs 2018 Salı 14:33
Efsane başkan adaylığını açıkladı

Bu sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Samsunspor'da eski başkanlardan İsmail Uyanık başkanlığa aday oldu.

Uyanık, Nuri Asan Tesisleri'nde taraftarlarla birlikte düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un fabrika ayarlarının bozulması nedeniyle 13 yıl aradan sonra tekrar göreve talip olduğunu söyledi. Kulübün ekonomik sorunlarla boğuştuğunu, tarihinde ilk kez kayyuma devredildiğini hatırlatan Uyanık, "Kulübümüzün 55 milyon liralık borcu var ancak bu o kadar abartılacak bir durum değil. Şirketleşerek bu yükün altından rahat şekilde kalkabiliriz. Hatta Samsunspor, birkaç yıl sonra eski şaşalı dönemlerine çok rahatlıkla dönebilir. Ben ve arkadaşlarım Samsunspor'u şirketleştirmek için genel kuruldan izin alacağız. Ayrıca taraftarlara da SMS ile görüşünü soracağız. Hem taraftarlarımız hem de genel kurul buna müsaade ederse Samsunspor'u şirketleştireceğiz." diye konuştu.

Samsunspor'un borç yükü yüzünden amatöre kadar düşmesine asla izin vermek istemediğini vurgulayan Uyanık, şöyle devam etti: "Yeni Malatya gibi olamazdık. Malatyaspor'u kapatıp yeni bir takım oluşturdular, renklerini değiştirdiler. Ben bunu asla kabul edemem. Samsunspor'un logosu, rengi bellidir. Biz 5 şehit vermiş bir kulübüz. Benim bu renklere ve logosuna sevdam var. Amatöre de düşse bu renkler ve logo olacak. Bunun için bir proje hazırladık. Bu doğrultuda göreve talip oldum. Şimdi Samsun'un bu takım etrafında birleşmesi lazım."

Uyanık, Samsunspor'da 15 yıl başkanlık yaptığını, Türk futboluna yıllarca hizmet ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bugün sadece Samsunspor değil, dört büyük kulübümüz de finansman olarak batmış durumda. Özellikle üç büyük kulübün bütün varlıkları ve gelirleri, borçlarının dörtte biri kadar değildir. Diğer büyük kulübümüz de bire altı borçludur. Yani şirketler kanununa göre iflas etmiş durumdalar. Futbol dışı mirasları yiyerek, tüketerek bir yere kadar gidecek. Devletin verdiği destekler kulüpleri bir yere kadar ayakta tutacaktır. Dolayısıyla özellikle Anadolu'da iki yılda bir kulüp başkanlığına seçilen insanların bu kulüpleri başarılı yönetmesini beklemek insafsızlık olur. Paralarını kulüplere verip başarısız oldukları takdirde hain ilan edilen, başarılı olduklarında dünyanın en iyi insanı ilan edilen insanlara ne bu kadar hakaret ne de bu kadar alkış doğrudur."

Samsun halkından kulübü şirket gibi yönetmesine izin vermesini isteyen Uyanık, "Ben ve arkadaşlarım kulübü şirketleştirerek kuvvetli bir finans kurumu ile Samsunlularla futbol adına doğru şeyler yapmaya, kulübü yönetmeye talibim." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2018 15:01
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 2. LigSamsunsporKulüp Başkanlığıİsmail UyanıkFutbol
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