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Efsane başkana son veda

Ali Tanrıyar yarın son yolculuğuna uğurlanacak

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Efsane başkana son veda
Galatasaray Kulübünün vefat eden eski başkanlarından Ali Tanrıyar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sarı-kırmızılı kulübün efsane başkanlarından Tanrıyar için yarın saat 14.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da anma töreni düzenlenecek. Tanrıyar'ın naaşı, ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazenin ardından Ali Tanrıyar anısına Point Hotel Barbaros'ta iftar yemeği verilecek. İftara, Tanrıyar'ın ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasından isimler katılacak.
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Son VedaAli TanrıyarGalatasaray
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