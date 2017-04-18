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Efsane Chelsea ile yollarını ayırıyor

Chelsea’nin efsanalerinden John Terry’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı

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Efsane Chelsea ile yollarını ayırıyor

İngiliz ekibi Chelsea, kaptan John Terry’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklarken, tecrübeli futbolcuya kulübe yaptığı hizmetler için teşekkür etti. 36 yaşındaki İngiliz futbolcu, kulüpte 22 yıl geçirdiğini hatırlatarak, "Söyleyecek çok şey ve teşekkür edecek çok fazla kişi var. Yıllar boyu desteğini esirgemeyen herkese, ne kadar teşekkür etsem az" dedi. Chelsea’nin altyapısından yetişen ve 1998’den bu yana kulüpte görev alan Terry’nin 713 maçta 66 golü bulunuyor. Başarılı stoper, kariyerinde Chelsea ile 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yıldız isim, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan sonra İngiltere Milli Takımını da bırakmıştı.

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FutbolChelseaJohn Terry
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