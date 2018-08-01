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Egemen ve Auremir imzayı attı

Erzurumspor, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Egemen Korkmaz ve geride kalan sezon Sivasspor'da oynayan Brezilyalı sağ bek Auremir Dos Santos ile sözleşme imzaladı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:19
Egemen ve Auremir imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deneyimli savunma oyuncusu Egemen Korkmaz ve Brezilyalı sağ bek Auremir Dos Santos ile resmi sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Egemen Korkmaz ve geride kalan sezon Sivasspor'da oynayan Auremir Dos Santos ile 1+1 yıllık sözleşmelere imza attı. Palandöken Dağı'ndaki bir kafede düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Ünsal Kıraç, transferlerine çok güvendiklerini belirterek, "Çok iyi, aslan gibi iki transfer yaptığımızı biliyoruz. İkisine de sağlıklı güzel bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Egemen Korkmaz: "Umarım profesyonel hayatımdaki son imzam olur"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni oyuncularından Egemen Korkmaz, sağlıklı ve başarılı bir sezon dileğinde bulundu. Yaklaşık bir haftadır takımla çalıştığını aktaran 35 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti: "Havalimanına indiğim andan itibaren insanların heyecanını çok yakından hissettim ve bundan çok büyük bir mutluluk duydum. Biz de takım arkadaşlarımızla bu heyecana karşılık vermeye çalışacağız. İlk profesyonel imzamı yine Ünsal başkanımla ve Sayın Mehmet Sekmen ile birlikte atmıştım. Bu da umarım profesyonel hayatımdaki son imzam olur. Elimden geldiği kadar saha içinde ve dışında arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım."

Auremir Dos Santos ise Erzurum'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Erzurum'un büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum. Erzurumspor hakkında daha önce de bilgim vardı. Bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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