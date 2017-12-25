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Ekici’nin dakikası 4 bin 320 Euro

Fenerbahçe’de sürekli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle az forma şansı bulan Mehmet Ekici, bu sezon 243 dakika sahada kalabildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:51
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Ekici’nin dakikası 4 bin 320 Euro

Fenerbahçe’de sürekli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle az forma şansı bulan Mehmet Ekici, bu sezon 243 dakika sahada kalabildi. Yıllık 2.1 milyon Euro kazanan Ekici, dakikada 4 bin 320 Euro kazandı.

Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye gelmek için geçtiğimiz sezon kadro dışı kalmayı göze alan ve sezon başında çok istediği sarı-lacivertli formayı giyen Mehmet Ekici, buna karşın sakatlıklarla boğuşmaktan dolayı formasına bir türlü kavuşamadı. Topukyaylası kampının hemen ardından sakatlanan Ekici, yapılan tedavilere cevap vermesine karşın hazır olmadığı için sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçı olan Sturm Graz deplasmanında forma giyemedi. Bu maçın ardından antrenmanda sakatlanan Ekici, 17 Eylül’deki Alanyaspor karşılaşmasına dek takımını yalnız bıraktı.

OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını Alanyaspor’a karşı oynayan Mehmet Ekici, yedek başladığı mücadelede 32. dakikada sakatlanan Nabir Dirar’ın yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak Ekici, bu karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Alper Potuk’a bıraktı. Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyunu tamamlayamayan Mehmet Ekici, bu maçın ardından Beşiktaş karşısında 45, bir sonraki hafta oynanan Akhisarspor mücadelesinde ise 90 dakika forma giydi. Akhisarspor karşılaşmasından sonra antrenmanda tekrar sakatlanan Mehmet Ekici, 4 hafta takımdan uzak kaldı. Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor karşısında mücadelenin son 11 dakikasında oyuna dahil olan gurbetçi futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kadroda kendisine yer buldu ancak maçta forma giyemedi.

KUPA MAÇINDA SAKATLANDI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlierin 6-0 kazandığı karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mehmet Ekici, bu maçın ardından oynanan 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Fenerbahçe’den yıllık 2.1 milyon Euro kazanan Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında 1 milyon 50 bin Euro kazandığı hesaplandığında, forma giydiği dakika başına 4 bin 320 Euro kazanmış oldu.

İHA

Son Güncelleme: 25.12.2017 12:56
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeMehmet Ekici
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