Ekoko Timsah oldu

Bursaspor'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo-Ekoko, resmi sözleşmeye imza attı.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ekoko'nun bu sezon takımın 7'nci transfer i olduğunu söyledi. Yönetim kurulu olarak bu sene Bursaspor için gerekli her şeyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Ay, ''Nokta transferler yapıyoruz. Öyle tahmin ediyorum Beşiktaş maçının ardından, milli takım arasından sonra takımımız tam hazır duruma gelecek. Sonra hep beraber zevkle takımımızı izleyeceğiz. Ekoko'nun transferinin hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. Ay, teknik direktör Le Guen'in Ekoko'yu yakından tanıdığını ve transferini kendisinin istediğini anlatarak, yıllık 1 milyon 250 bin avro maliyetle oyuncuyla 2 yıllığına anlaştıklarını ifade etti.

Transfer çalışmaları

Başkan Ay, Porto'dan kanat oyuncusu Hernani transferinde bir gelişme olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: 'Beklemedeyiz. Oyuncunun kendisiyle sorun yok. Kulüp finansal fair play konusunda sınıfta kalan kulüplerden bir tanesi. Oyuncu transfer edemiyorlar. Cuma akşamına kadar yanıt verecekler. En az bir kanat oyuncusu ve bir sağ bek almayı düşünüyoruz. Sağ bek için İspanya'dan bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Olumsuz bir sonuç gelirse alternatifi hazır. Beşiktaş maçına kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devamı gelecek. Bu hafta belki sizlerle iki defa imza töreninde görüşebiliriz.'' Ay, Alanyaspor maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş konusunda, ''Kubilay sevdiğimiz ve üzerinde durduğumuz bir oyuncu. Taraftarın da ondan çok şey beklediğini biliyoruz. Ama daha 20 yaşında. Bence çok daha iyi olacak. Sabretmemiz lazım.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ekoko: "En kısa sürede hazır olacağım"

Kariyerinde son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımında forma giyen yeni transfer Ekoko da Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Birçok takımdan teklif almasına karşın Bursaspor'u seçtiğini belirten Ekoko, ''Bursaspor'un beni gerçekten transfer etmek isteyen kulüp olduğunu hissetmiştim. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Le Guen de çok uzun süredir tanıdığım bir hoca. Çok ciddi, çalışkan biri olarak bilinir. Ünlü bir hoca. Şu an yüzde 100 hazır değilim ama burada o duruma gelmek için ortam çok müsait. En kısa sürede hazır hale geleceğim.'' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ekoko kendisini 2 yıllığına Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.