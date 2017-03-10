Eksik Aslan üç puan peşinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Tudor ve Bruma cezalı

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ve Bruma, cezalı olmaları nedeniyle Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak. Igor Tudor, ligde son oynanan Antalyaspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç ceza almış, Bruma ise yine aynı maçta çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılarak cezalı duruma düşmüştü.

Podolski dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olması nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Lukas Podolski, Gençlerbirliği karşısında yeniden sahalara dönecek. Podolski'nin yokluğunda Antalyaspor ağlarını iki kez havalandıran Eren Derdiyok'un performansı dikkati çekerken, Gençlerbirliği önünde teknik direktör Tudor'un nasıl bir tercih yapacağı da merak ediliyor.

Sakatlıklar korkutuyor

Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'da sakat oyuncu sayısının fazlalığı dikkati çekiyor. Antalyaspor maçı öncesi antrenmanlarda sakatlanan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'un yanı sıra, dün yapılan idmanda Aurelien Chedjou ile Semih Kaya'nın yine sakatlık geçirmesi, teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sakat oyuncular içinde yarın forma giyme şansı en yüksek ismin Chedjou olduğu bildirildi.

Ceza sınırında 3 isim

Galatasaray'da Gençlerbirliği müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Seçuk İnan, Eren Derdiyok ve De Jong, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.