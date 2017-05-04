Eksik Başakşehir zor deplasmanda

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.



Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirmek istiyor. Antalyaspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

6 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Önemli eksikler var

Turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadroya katılan Brezilyalı sağ bek Junior Caicara'nın Beşiktaş maçında sakatlandığını belirterek, "Caicara'nın, Beşiktaş maçında arka adalesinde bir sertleşme oldu. Hafta içinde tedavisi devam etti ancak bu hafta Antalyaspor karşısında sahada olamayacak. Gençlerbirliği maçında oynaması da şüpheli gözüküyor." dedi. Saral, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir'in de bu hafta takımdaki yerini alamayacağını açıkladı. Mahmut'un başarılı bir operasyon geçirdiğini aktaran Mustafa Saral, "Mahmut maalesef bu hafta da oynayamayacak. Haftaya oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasında ise maske takarak oynayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Egemen sezonu kapattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı, ara transfer döneminde kadroya katılan ancak sakatlığı nedeniyle yalnızca Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor ve Yeni Amasyaspor maçlarında oynayabilen Egemen Korkmaz'ın da sezonu kapattığını açıkladı. Mustafa Saral, Egemen'in sakatlığının ardından tedavisine hemen başlandığı ancak ödeminin azalması beklenirken, arttığını söyledi. Saral, "Egemen'in bu sezon forma giyme ihtimali yok. Önümüzdeki sezon aramızda olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. Asbaşkan Saral, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mossoro ile cezaları devam eden Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın da bu hafta takımdaki yerlerini alamayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Takımımızın çok önemli isimleri sakatlığı ve cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak kadromuzdaki tüm oyunculara güveniyoruz. Beşiktaş maçında da eksiklerimiz vardı, kazanmasını bildik. Antalyaspor karşısında da kazanacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz doğrultusunda son haftaya kadar elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Umarım istediklerimize sezon sonunda ulaşabiliriz."



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, savunmanın ortasında Joseph Attamah ve Bekir İrtegün'e, orta sahada Samuel Holmen'e, sağ bekte de Uğur Uçar'a görev vermesi bekleniyor.