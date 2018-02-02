Eksik Fener'e zor rakip

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Fenerbahçe, haftaya 37 puanla lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Galatasaray'ın ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Ligde 12 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son 6 lig maçında aldığı üçer galibiyet ve beraberlikle çıkışa geçen Gençlerbirliği, 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım'da Osmanlıspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı ise Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı devam ediyor

Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı devam ediyor. Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle sahalara dönmesi 3 haftayı bulacak Martin Skrtel, yarın da forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Portekizli stoper Luis Neto ve sezonu kapatan genç futbolcu Yiğithan Güveli'den de teknik direktör Kocaman faydalanamayacak. Elinde tek stoper Roman Neustaedter kalan Kocaman, Trabzonspor maçında Mehmet Topal'ı, Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında ise Josef de Souza'yı savunmanın ortasına çekmişti. Kocaman'ın yarın stoperde bu ikisi isimden birine Neustaedter'in yanında şans vermesi ve buna göre orta saha kurgusunu değiştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Kadıköy'de 7 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 7 lig maçını da kaybetmedi. Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son 7 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.