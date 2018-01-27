Eksik Fener zor virajda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geçen hafta uzatma dakikalarında attığı golle sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde 11 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel'in de forma giymesi beklenmiyor.

Mehmet Ekici, dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Mehmet Ekici'nin, uzun bir aranın ardından bordo-mavililer karşısında kadroda olması bekleniyor. Yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mehmet, eski takımına karşı ilk defa forma giymek için teknik direktör Aykut Kocaman'dan şans bekleyecek. Mehmet, sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Savunma hattında değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında özellikle savunma hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu bölgede görev yapan futbolculardan Skrtel ve Neto'nun sakatlığı, genç Yiğithan Güveli'nin de yine sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Aykut Kocaman sıkıntı yaşıyor.

Tecrübeli teknik adamın, savunmada Roman Neustaedter'in yanında Mauricio Isla'yı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Isla'nın yerine Nabil Dirar'ın sağ bekte görev yapmasının beklendiği Fenerbahçe'de, kanatlarda ise Aatıf Chahechouhe ile Alper Potuk formaya yakın gözüküyor. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.