"Eksikleri çalışarak gidereceğiz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile ilk maçına Medipol Başakşehir müsabakasıyla çıkacak teknik direktör Okan Buruk , "İyi, kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz ama performansının altında kalmış bir takım durumundayız, inşallah bu performansı daha çok ortaya çıkaracağız." dedi.

Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Elazığspor'la başlayan Okan Buruk, bir sezon sonra Gaziantepspor ve 2015-2016'da da Sivasspor'da görev yaptı. Bu sezona TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de başlayan Buruk, 25. haftanın ardından bu görevinden ayrıldı. Bu haftaki Medipol Başakşehir maçıyla teknik direktörlük kariyerinde lig ve kupada 120. maçına çıkacak Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 119 karşılaşmada 43 galibiyet, 24 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'un ardından Süper Lig'de 4. takımını çalıştıracak Buruk, ligde 70 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşadı.

Abdullah Avcı ile 6. randevu

Futbol oynadığı son sezon Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'de forma giyen Okan Buruk, daha sonra A Milli Futbol Takımı'nda Avcı'nın yardımcılığını yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile Gaziantepspor ve Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde 3 kez karşılaşan Okan Buruk, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Buruk'un görev yaptığı Göztepe ise bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçta da Medipol Başakşehir'e mağlup oldu.

"İyi, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız"

Soruları yanıtlayan Okan Buruk, ligde kalan 9 maçın zor geçeceğini, bu haftaki rakipleri ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in sezonun flaş takımı olduğunu söyledi. Takım olarak son 3 maçlarını puansız kapattıklarını hatırlatan Buruk, şöyle konuştu: "Biz de yeni gelmiş bir ekip olarak, onlarla iletişim kurmaya, psikolojik anlamda da onları tekrar maça hazırlamaya çabalıyoruz. Taktiksel anlamda ise rakibe karşı neler yapabileceğimizi, ne istediğimizi göstermeye çalışıyoruz. İyi, kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz ama performansının altında kalmış bir takım durumundayız, inşallah bu performansı daha çok ortaya çıkaracağız."

"Eksiklerimizi biliyoruz"

Buruk, daha önceki maçlardaki verilere baktıklarında topa sahip olma, rakipten alma ve öne koşu yapmada eksiklerinin olduğunu, bunları çalışarak gidermeye çalışacaklarını kaydetti. Bu süreçte kazanmak istediklerini vurgulayan Okan Buruk, şöyle konuştu: "Alt tarafla 7 puan fark var ama üst tarafa da baktığımızda puan farkları 1-2-3 olarak gidiyor. İyi gittiğiniz zaman ilk 10'a da çıkma ihtimali var. Allah korusun, kötü sonuçlarda aşağı ile puan durumunu yaklaşabilir. Bir an önce hiç aşağıyı düşünmeden direkt yukarı bakarak, maç kazanarak ilerlemek istiyoruz. Tabii ki zorlu haftalar, zorlu maçlar var. Bazen 1 maç tüm sezonu kurtarabilir. Eksiklerimiz var, bunları görebiliyoruz. Daha önceki hocamızın tespitleri var, bunları biz geliştirmek için geldik. Umarım bunları sonuca, gole yansıtıp puan sıralamasında da yer değişikliği olarak yansıtırız. Oyuncularımın en iyisini yapacağına, içlerindeki kaliteyi çıkaracağına inanıyorum." Buruk, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya karşı daha önceki lig maçlarında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldığını anımsatarak, "İnşallah ilk galibiyetimiz olur. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız bizim de hedefimiz kazanmak. Bundan sonraki her maçta hedefimiz 3 puan olacak. Bunun dışında bir şey düşünmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.