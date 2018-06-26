Elazığ'ın yeni patronu Kaynak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kaynak, Elazığspor'da olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Hedefinin iyi mücadele eden, özverili bir takım oluşturmak olduğunu dile getiren Kaynak, daha önce Trabzonspor, Eskişehirspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'da görev yaptığını hatırlattı.

Kulübün ekonomik sıkıntı yaşadığına işaret eden Kaynak, "Kulüplerin yapısı, ekonomik anlamda büyük sıkıntı içerisinde. 2-3 futbolcu yetiştirip ekonomik anlamda Elazığspor'a katkı yapabilirsek bu daha önemli bir başarı olur. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte mücadele eden ve maçı bırakmayan bir Elazığspor'u oluşturacağız." diye konuştu.

Başkan Yümlü: "5-6 nokta transfer yapmalıyız"

Kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü, teknik direktör Kaynak'ın Türk futbolunun önemli isimleri arasında olduğunu belirtti. Transfer konusunda da çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yümlü, şunları kaydetti: "Emre Öztürk ile sözleşmemizi yapacağız. Orhan Şam ise ısrarla menajeriyle görüşmemizi söyledi. Ben de menajeriyle kesinlikle görüşmeyeceğimi söyledim. Transfer edeceğim futbolcuların menajerleriyle değil kendileriyle görüşme sağlıyorum. Yurt dışında görüşme halinde olduğumuz futbolcular var. Bunlar da Türkiye'ye gelip, kampımıza dahil olacak. 5-6 nokta transfer yapmalıyız. Bu lig kolay geçmeyecek, geçen seneden daha zor olacak."