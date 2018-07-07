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Elazığspor'da transfer krizi

Elazığspor Kulübü Başkanı Hacı Murat Yümlü, "Transfer tahtasının açılması için 8,5 milyon liralık bir borcun ödenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:21
Elazığspor'da transfer krizi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü, transfer tahtasının kapanmasından dolayı transfer çalışmalarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yümlü, yaptığı açıklamada, son olarak Amedspor'dan kaleci Zülküf Özer ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ancak transfer tahtasının kapanmasından dolayı yeni transferlere lisans çıkaramadıklarını belirtti. Transfer çalışmaları kapsamında Bursaspor'dan Merter Yüce, Boluspordan Özgür İleri, Adana Demirspor'dan Yiğitcan Erdoğan, Trabzonspor'dan Ramazan Övüç, Konyaspor'dan Halil İbrahim Pekşen, Giresunspor'dan Murat Gürbüzerol, Göztepe'den Famoussa Kone, Ludogorets Razgrad'dan Juninho Quixada ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildiren Yümlü, transfer tahtasının açılması halinde bu futbolcuların da sözleşme imzalamaya hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Yümlü, şöyle devam etti: "Kulübün borçlarından dolayı nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Kamp yapacak durumda değiliz, oteller eski alacaklarını istiyor. Forma alacağız firmalara olan borçlardan dolayı alamıyoruz. Transfer tahtasının açılması için 8,5 milyon liralık bir borcun ödenmesi gerekiyor. Bunun yüzde 40'ını kendi imkanlarımızla karşılıyalım geri kalanı için şehrin önde gelenleri elini taşın altına koysun dedik, kimseden bir cevap alamadık. Bu borç yükünün altından kendim de ancak bir yere kadar çıkabilirim."

Yümlü, transferde sıkıntının devam etmesi durumda en azından takımın eski kadrosunu korumaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Eski futbolcularımızla da görüşme halindeyim. Elazığspor'un zarar görmemesi ve lige kötü bir başlangıç yapmamak için eski futbolcuları tekrar takıma kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları hayırlısıyla atlatırız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ElazığsporFutbolKrizSpor Toto 1. LigTransfer Tahtası
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