Elemelerde 6. hafta başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın A, B ve H gruplarında 9 maç yapılacak. Günün öne çıkan maçlarında, A Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Fransa ile İsveç, B Grubu'nda Letonya ile son Avrupa şampiyonu Portekiz ve H Grubu'nda zirve mücadelesi veren Bosna Hersek ile Yunanistan karşılaşacak. Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu:
Belarus-Bulgaristan
İsveç-Fransa
Hollanda-Lüksemburg
B Grubu:
Andorra-Macaristan
Letonya-Portekiz
Faroe Adaları-İsviçre
H Grubu:
Cebelitarık-Kıbrıs Rum Kesimi
Estonya-Belçika
Bosna Hersek-Yunanistan