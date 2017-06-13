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Elia Başakşehir’de

Feyenoord’un yıldız isimlerinden Eljero Elia, Başakşehir’le 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, ardından mukavele imzaladı

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Elia Başakşehir’de

Transfer için girişimlerini sürdüren Başakşehir, bir bomba daha patlattı. Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Chedjou'yu transfer eden Başakşehir, ikinci hamlesini Feyenoord'la Hollanda şampiyonluğu yaşayan Elia'yla yaptı.

Birçok takımın transfer listesinde olmasına karşın İstanbul'a gelen Surinam asıllı Hollandalı oyuncu, Başakşehir için önce sağlık kontrolünden geçti, ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki futbolcu, kontrollerin ardından tesisleri gezdi. Tesislerde Başkan Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanlar Mustafa Saral ve Mesut Altan'ın katıldığı törenle kendisini Başakşehir'e bağlayan imzayı atan Elia'nın 87 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Hollanda ekiplerinden ADO Den Haag'da profesyonelliğe adım atan Elia, kariyerinde daha sonra Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Southampton ve Feyenoord formalarını giydi. Son iki sezonu Feyenoord'da geçiren Hollandalı futbolcu, 2016-2017'de 24 lig maçında görev aldı ve attığı 9 golle takımının şampiyonluğunda pay sahibi oldu. Deneyimli futbolcu, 28 kez de Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi. 

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FutbolMedipol BaşakşehirEljero Elia
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