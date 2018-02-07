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Elia, sakatlığı atlattı

Başakşehir'de, sakatlığı geçen Hollandalı oyuncu takımla çalışmaya başladı

07 Şubat 2018 Çarşamba 13:42
Elia, sakatlığı atlattı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlığı geçen Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia da katıldı. Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisi süren Marcio Mossoro ise idmanda yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdmanı minik taraftarlar da izledi

Turuncu-lacivertli takımın antrenmanını Tekirdağ Başakşehir Koleji öğrencileri de takip etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Togolu yıldız Emmanuel Adebayor idman öncesinde öğrenciler ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolMedipol BaşakşehirSÜPERLİG
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