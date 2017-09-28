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Eljif'le pastahanede anlaşmışlar

Fenerbahçe, Eljif Elmas ile basın önünde sözleşme imzaladı

28 Eylül 2017 Perşembe 15:20
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Eljif'le pastahanede anlaşmışlar

Fenerbahçe'nin Makedon ekibi Rabotnicki'den transfer ettiği genç oyuncu Eljif Elmas, basın önünde resmi sözleşmeye imza attı.

Eljif Elmas, Ülker Stadı'nda kulüp asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da katıldığı törende kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törende, Eljif Elmas'ın babası ve kardeşi de hazır bulundu. Eljif Elmas için görüşmelere temmuz ayında başladıklarını aktaran Mosturoğlu, transfer döneminin sonlanmasının ardından neticeye ulaşabildiklerini hatırlatarak, "Bu imzanın oyuncumuza ve Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Onunla görüştüğümüzde 18 yaşından küçüktü. Bu hafta içinde 18 yaşını tamamladı. Bizim için çok önemli ve çok uğraşılmış bir transfer." diye konuştu.

Futbol takımı idari menajeri Hasan Çetikaya'ya özellikle teşekkür eden Mosturoğlu, "Hasan Çetinkaya'nın çok emeği var. Önemli Avrupa kulüplerinin talip olduğu, almaya yakın oldukları bir oyuncudu ve o noktadan Fenerbahçe'ye geldi. Hasan Beyin emeği çok önemli. Babasına da çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih etmelerinde önemli katkıları oldu. Tarih onu yazacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eljif: "Çok iyi işler yapmak istiyorum"

Sarı-lacivertli ekibin genç yıldız adayı Eljif Elmas, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Böyle büyük bir kulübe, aileye geldiğim için çok mutluyum. Fenerbaçe çok büyük bir kulüp. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'de kalırım. Çok iyi işler yapmak istiyorum. Bu sene de inşallah şampiyonluk yaşarız." şeklinde konuştu. Transferinin geç gerçekleşmesi nedeniyle ocak ayından önce forma giyemeyeceği hatırlatılan genç oyuncu, "Benim için problem yok. Çalışacağım ve ocak ayında forma giymeye başlayabileceğim." derken, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile konuştuk. Her şeyin iyi olacağını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Transferinde eski sarı-lacivertli basketbolcu Pero Antic'in payını hatırlatan Eljif, "Pero Antic benim çok iyi arkadaşım oldu. Bana Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp oduğunu söyledi. Geldiğimde ne kadar büyük olduğunu göreceğimi söyledi. Babamın pastanesinde konuştuk. Her şeyin en iyisini söyledi Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyisi olduğunu zaten önceden de biliyordum." yorumunu yaptı. İmza töreninin ardından Eljif Elmas, babası ve kardeşini de yanına alarak, Şekip Mosturoğlu ile basın mensuplarına poz verdi.

AA

Son Güncelleme: 28.09.2017 17:04
Anahtar Kelimeler:
Şekip MosturoğluSÜPERLİGİmza TöreniFutbolFenerbahçeEljif Elmas
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