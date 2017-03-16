"Emeğimin karşılığını aldım"

Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Kayserispor'da gollerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, geride kalan 24. haftada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı gol ile Süper Lig kariyerinde 137'nci gole ulaştı. "100'ler Kulübü"nün aktif iki futbolcusundan biri olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formasıyla lig kariyerinde toplam 385 maça çıktı. Bu kulübün aktif diğer üyesi Burak Yılmaz, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan formasını terletiyor.



Burak Yılmaz'ı geçti

Trabzonspor forması giydiği dönemde 2 Nisan 2011'de Konyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında gol sayısını 100'e çıkaran Umut'a, "dalya" dediği golün pasını, şu anda listedeki tek rakibi Burak vermişti. Tecrübeli forvet, bu sezon Beşiktaş maçında fileleri havalandırarak Süper Lig kariyerinde 136 golü bulunan Burak Yılmaz'ı da geçmiş oldu.

"Listede adımın olması gurur verici"

Kayserispor'un 34 yaşındaki futbolcusu Umut, yaptığı açıklamada, Türk futbolunun unutulmaz golcülerinin isminin yer aldığı listede kendisinin de bulunmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Bir futbolcu olarak en üst ligde oynamak ve burada kalabilmek çok önemli. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum." dedi.