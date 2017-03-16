Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Kayserispor'da gollerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, geride kalan 24. haftada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı gol ile Süper Lig kariyerinde 137'nci gole ulaştı. "100'ler Kulübü"nün aktif iki futbolcusundan biri olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formasıyla lig kariyerinde toplam 385 maça çıktı. Bu kulübün aktif diğer üyesi Burak Yılmaz, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan formasını terletiyor.
"Emeğimin karşılığını aldım"
Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda "100'ler Kulübü"nün tek temsilcisi olan Kayserisporlu Umut Bulut, gol sayısını 137'ye çıkardı
16 Mart 2017 Perşembe 13:46
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Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Kayserispor'da gollerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, geride kalan 24. haftada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı gol ile Süper Lig kariyerinde 137'nci gole ulaştı. "100'ler Kulübü"nün aktif iki futbolcusundan biri olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formasıyla lig kariyerinde toplam 385 maça çıktı. Bu kulübün aktif diğer üyesi Burak Yılmaz, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan formasını terletiyor.