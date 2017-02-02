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Emenike ve Wiel takımla çalıştı

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Affedilen Emenike ile Van der Wiel de takımla birlikte çalıştı

02 Şubat 2017 Perşembe 17:03
Emenike ve Wiel takımla çalıştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kadro dışı kalan ve 1,5 ay sonra affedilen oyuncular Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Moussa Sow'un da takımla çalışmalara katıldığı bildirildi. Antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcuların daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Öte yandan antrenmanı 'Hedef 1 Milyon Üye' projesine destek veren ve Denizli'den gelen bir grup Fenerbahçe taraftarının da takip ettiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Güncelleme: 02.02.2017 17:05
Anahtar Kelimeler:
Van Der WielEmenikeAntrenmanFenerbahçeFutbol
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