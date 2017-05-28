Emrah Bayraktar, Galatasaray'da

Galatasaray Futbol Akademisi'nde gençlik gelişim teknik sorumluluğu görevine Emrah Bayraktar getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emrah Bayraktar için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir imza töreni düzenlendiği ve kulüp sportif direktörü Cenk Ergün'ün de organizasyonda hazır bulunduğu kaydedildi. Cenk Ergün'ün, Galatasaray altyapı sında daha önce de görev alan Emrah Bayraktar'la ilgili olarak, "Sadece akademinin başındaki TFF lisans kriterlerine göre atanmış kişi olarak değil, aynı zamanda akademiden sorumlu teknik direktör yardımcısı olarak da hizmet verecek. Tecrübesi çok fazla. Önümüzdeki dönem projelerimizde kilit bir noktada olacağına inanıyorum. Orta ve uzun vadede akademiden Galatasaray'a yakışır, ülke futboluna hizmet verecek, uluslararası futbolda da söz sahibi olacak kardeşlerimizin eğitimi için en güvendiğimiz isimlerden biri olacak." dediği aktarıldı.

Bayraktar yuvaya geri döndü

İmza töreninde Emrah Bayraktar'ın, "Meslek hayatıma bir kalfa olarak başladığım yere usta olarak dönmek gurur verici." ifadelerini kullandığı paylaşıldı. Bayraktar'ın konuşmasında, "Meslek hayatıma Galatasaray altyapısında başladım. O dönem teknik direktör Fatih Terim'di. Dört seneye yakın altyapıda devam edip, sonrasında Erik Gerets döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulundum. O dönem birçok oyuncuyu A takıma verme imkanı bulmuştuk. Buraya tekrar dönmemde Cenk Ergün'ün emeği çok. Anlattığı proje beni ikna etti. Oyuncuları nasıl yukarı çıkaracağımızla ilgili bir yol haritası çizdik." görüşlerini aktardığı belirtildi.