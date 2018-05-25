Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008

Emre 1 yıl daha Başakşehir’de

Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

25 Mayıs 2018 Cuma 14:40
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir’den beklenen açıklama geldi. 3 sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 2018-2019 sezonunda da İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek olan tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Medipol Başakşehir ile 101 maça çıktı ve 14 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

Medipol Başakşehir’in resmi sitesinden 37 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. 2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu’na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

İHA

Son Güncelleme: 25.05.2018 16:30
Anahtar Kelimeler:
Emre BelözoğluMedipol BaşakşehirFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
"Sergen Yalçın, dönüm noktası oldu"
"Sergen Yalçın, dönüm noktası oldu"
İkinci Real Madrid-Liverpool finali
İkinci Real Madrid-Liverpool finali
Orman: Bütçe daralacak
Orman: Bütçe daralacak
Trabzonspor'un rakibi Milan
Trabzonspor'un rakibi Milan
Tek yenilgiyle finale geldi
Tek yenilgiyle finale geldi
Zidane rekor peşinde
Zidane rekor peşinde
4 aday başkanlık için yarışacak
4 aday başkanlık için yarışacak
Paşa, üç bölgele takviye yapacak
Paşa, üç bölgele takviye yapacak

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim