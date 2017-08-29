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Emre 5 yıllık imzayı atacak

Milli futbolcu Emre Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalamak için Vigo'ya geldi

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Emre 5 yıllık imzayı atacak

Türk futbolcu Emre Mor, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo ile anlaşmak için Vigo kentine geldi.

Borussia Dortmund forması giyen Emre'nin, babası ve erkek kardeşi ile geldiği Vigo kentinde, kulüp yöneticileriyle masaya oturduğu öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcunun transferinin, gün içinde sonlandırılması bekleniyor. Celta Vigo Kulübünü yakından takip eden Faro de Vigo gazetesi, Emre'nin sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık bir sözleşmeye imza atacağını paylaştı. Celta'nın, Emre'nin transferinden dolayı Borussia Dortmund'a 12,5 milyon avro bonservis ödeyeceği ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olacağı iddia edildi. Celta, en pahalı transferini 2000 yılında 14 milyon avro karşılığında Malaga'dan Catanha'yı alarak yapmıştı. Bu yaz 3 futbolcu transfer eden Celta Vigo, 3,5 milyon avro karşılığında Fulham'dan Jozabed Sanchez'i, Nordsjaelland'dan 5 milyon avroya Stanislav Lobotka'yı ve Defensor Sporting'den 4,3 milyon avroya Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.
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