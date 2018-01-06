Emre antrenmana çıkmadı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli takımın, kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanına, dün sabah yapılan idmanı sol arka adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan kaptan Emre Belözoğlu katılmadı. Kuvvet ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, şut ve pas çalışması ile sona erdi. İdmana, izni sona eren ve dün akşam kampa katılan Fransız yıldız Gael Clichy de katıldı. Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah da yarın kampa katılacak. Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.