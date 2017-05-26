Emre'den Fener açıklaması

Medipol Başakşehir 'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu , son günlerde ortaya çıkan araba kaçakçılığıyla alakalı operasyon hakkında konuştu. TRT Spor'a sürpriz bir telefon bağlantısı gerçekleştiren Emre, transfer konularına da yanıt verdi. Topu Abdullah Avcı ve Göksel Gümüşdağ'a atan tecrübeli oyuncu, "Artık ben Başakşehir'in futbolcusuyum, bu projenin içerisinde olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe kalbimdeki takım olsa da Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'nın müsadesi olmadan karar alamam. Onlara sormanız daha doğru olur." şeklinde konuştu.

'KAÇAKÇILIKLA ALAKAMIZ YOK'

Son günlerde araba kaçakçılığı ile ilgili yapılan operasyonla ilgili de konuşan Emre, ''Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. İnsanlar, bizi hemen yerin dibine soktular. Kaçakçılık davasında sadece alışveriş yaptığım için bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Hiç kimsenin olaydan haberi yokken bu işin içerisinde olmamız tamamen talihsizliktir. Bu işlerle alakam yoktur" ifadelerini kullandı.