Emre için Fener de devrede

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Emre Akbaba için sıcak bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklifte bulundu. Alanyaspor, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi değerlendirmeye alırken yıldız oyuncunun geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Slimani'nin imza töreninde Emre Akbaba'yla ilgili olarak, ''Bizim işimiz dedikoduları yorumlamak değil. O oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama bunun dışında başka bir şey söyleyemem.'' ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki oyuncunun hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyor. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, transfer olma durumundan dolayı Emre Akbaba'yı Süper Lig'in ilk haftasında kadroya almamıştı.

Öte yandan Emre Akbaba için Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürülüyor.