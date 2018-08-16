Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

Emre için Fener de devrede

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Emre Akbaba için sarı-kırmızılı ekibin ezeli rakibinden hamle geldi

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:15
Emre için Fener de devrede

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Emre Akbaba için sıcak bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklifte bulundu. Alanyaspor, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi değerlendirmeye alırken yıldız oyuncunun geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Slimani'nin imza töreninde Emre Akbaba'yla ilgili olarak, ''Bizim işimiz dedikoduları yorumlamak değil. O oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama bunun dışında başka bir şey söyleyemem.'' ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki oyuncunun hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyor. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, transfer olma durumundan dolayı Emre Akbaba'yı Süper Lig'in ilk haftasında kadroya almamıştı.

Öte yandan Emre Akbaba için Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürülüyor.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaFenerbahçeFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
"Atmosfere hayran kaldım"
"Atmosfere hayran kaldım"
Bursa için kontrolden geçti
Bursa için kontrolden geçti
"Salih için Empoli ile anlaştık"
"Salih için Empoli ile anlaştık"
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
"Sümer, bazı şeylerden rahatsız"
"Sümer, bazı şeylerden rahatsız"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim