Emre idmanı yarıda bıraktı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli takım, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sol arka adalesinde ağrı hisseden kaptan Emre Belözoğlu idmanı yarıda bıraktı. Kuvvet ağırlıklı bir çalışmanın yapıldığı idman, şut ve pas çalışması ile sona erdi. İdmanda, dün akşam kampa katılan Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro da yer aldı. Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan Gael Clichy bu akşam, Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah da 7 Ocak Pazar günü kampa katılacak.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.