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Emre iki kupayı da istiyor

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, hedef takım haline geldikleri için rakiplerinin kendilerine karşı daha farklı bir oyun anlayışı içinde sahaya çıktığını söyledi

17 Şubat 2017 Cuma 16:45
Emre iki kupayı da istiyor

Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, rakip takımların oyunu daha fazla kendi sahalarında kabul ettiğini belirterek, "Her zaman ligin ikinci yarısı daha zorlu geçmiştir ve biz de hedef takım haline geldiğimiz için rakiplerimiz bize karşı daha farklı oynamaya başladı. Artık buna göre gardımızı alacağız. Ligin üst sıralarında tutunmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz. İnanıyorum çok çabuk toparlayıp, kaldığımız yerden lige devam edeceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini hatırlatan Emre, şöyle devam etti: "Ligin sonuna kadar her türlü mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Hedeflerimizden biri Türkiye Kupası, diğeri de ligin en üst sıralarında devam etmek. Bu şampiyonluk olur, olmaz bunu önümüzdeki haftalar gösterecek. Bu oyun gücüyle devam edeceğiz. İki kupa için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güç rakip doğurur, güç düşman doğurur. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bunun bilinciyle elimizden geldiğince ligde tutunacağız, Türkiye Kupası'nı da kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Son Güncelleme: 17.02.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
SporMedipol BaşakşehirGaziantepsporFutbolEmre Belözoğlu2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
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