Emre, Juventus ile anlaştı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 24 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atıldığı belirtildi. Sözleşme gereği, Türk asıllı oyucuya iki sezon içinde 16 milyon avro fazladan ödeme yapılacak.

Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Emre Can, 2014'ten bu yana formasını giydiği Liverpool formasıyla 167 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.