Emre Mor'u kampa çağırdılar

Ajansspor'un edindiği bilgiye göre Emre Mor, Dortmund'un sezon öncesi kampına katılacak. Tuchel'in ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Peter Bosz'un Emre'yi kampta görmek istediği ve milli oyuncunun da kampa katılacağı bildirildi.



2016-17 sezonunun başında Nordsjaelland'den yaklaşık 10 milyon Euro'ya transfer edilen milli oyuncu ilk sezonunda çok fazla forma şansı bulamamıştı. 19 maçta görev alan 19 yaşındaki 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. Emre Mor'un adı bu transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Antalyaspor ile anılmıştı.