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"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba ve Bafetimbi Gomis'le ilgili açıklamalar yaptı. Emre Akbaba'yla ilgili konuşan Albayrak, "Transfer için uğraşıyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Zaman her şeyin ilacıdır" dedi

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:13
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Toplantıya Gaziantep'te gezide bulunan başkan Mustafa Cengiz'i vekaleten katılan Albayrak, gündemdeki Emre Akbaba transferi ve Bafetimbi Gomis'in durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Galatasaray taraftarınca transferi için kampanyalar başlatılan ve tezahüratlar yapılan Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Emre Akbaba'yla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, "Kulübün imkanları doğrultusunda transferler yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Kulübümüzün ve şahsı için hayırlısı neyse o olsun. Artık kolay transfer yapamıyorsunuz. Zaman her şeyin ilacıdır, inşallah" ifadelerini kullandı.

GOMIS BİZİM ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCUMUZ

Zam istediği haberlerinin çıktığı, Fatih Terim'in de "Yönetimden bir talebi oldu" açıklaması yaptığı Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuşan Albayrak, "Gomis bizim çok değerli bir futbolcumuz" yorumunu yaptı.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim AlbayrakGalatasarayFutbol
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