"Emre'nin transferinde vazgeçtik"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'nın transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın Medipol Başakşehir ile anlaştığı yönünde basına yansıyan haberler üzerine bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Milli futbolcunun transferi konusunda hem menajeri hem de kulübüyle ocak ayında anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın, ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat artırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Bu sebepten dolayı anlaşma sağlanamadığını belirtir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Öte yandan, transfer görüşmelerinin öncelikle kulüpler üzerinden yapıldığı vurgulanırken, "Kulüplerle anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz. Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz." denildi.