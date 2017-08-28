Emre'ye izin çıkmadı

Radyospor'un haberine göre, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli takıma dönüşüyle ilgili yapılan görüşme anlaşmayla sonuçlanmadı. Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise temel oyunculardan bir tanesi olan Emre'nin ayrılması durumunda takımın lig ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinden uzaklaşacağı endişesi taşıdığını belirterek, milli futbolcunun takımda kalmasını istedi.