En başarılı Avrupa sezonunu geçirdi

Avrupa'nın kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. kez çeyrek finalde mücadele eden Beşiktaş, Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarda elenerek, tarihinde ilk kez yarı finale çıkma şansını kaybetti.



Beşiktaş, buna rağmen tarihinin Avrupa'da en çok kulüp puanı topladığı sezonuna imza attı. Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından başlayan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon 20 ülke puanı elde etti. Beşiktaş, bundan önce, 2010-2011 sezonunda 14,5, 2014-2015'te de 13,5 ülke puanı toplamıştı.

Siyah-beyazlıların ardından Osmanlıspor geliyor

Gösterdiği performansla bu sezon 20 ülke puanı toplayan Beşiktaş'ı, Osmanlıspor takip etti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna çıkan başkent temsilcisi, 13,5 ülke puanı topladı. Osmanlıspor'un ardından 13 puanla Fenerbahçe, birer puanla Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor geldi.