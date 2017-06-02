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En başarılı sezonu geride bırakıyor

Başakşehir, sezonun son maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek

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En başarılı sezonu geride bırakıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen 70 puana sahip turuncu-lacivertliler, son haftaya lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giriyor. Kayserispor ise topladığı 38 puan ile ligde kalmayı garantilemiş olarak bu maça çıkacak.  Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetecek.

Holmen cezalı
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı bir oyuncu bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adanaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Holmen, Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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