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En büyük başarısı 2002'de

Dünya Kupası'na 10'uncu kez katılacak Güney Kore, en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 yılında 4'üncü olarak yakaladı

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:31
En büyük başarısı 2002'de

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Kore Milli Takımı, gruptan çıkmayı hedefliyor. İsveç, Almanya ve Meksika ile F Grubu'nda yer alan Güney Kore Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Temmuz 2017'de milli takımın başına getirilen 47 yaşındaki Shin Tae-yong yönetimindeki Güney Kore, Asya elemelerine 2. turdan başladı. Lübnan, Kuveyt, Myanmar ve Laos'un bulunduğu G Grubu'nda yer alan Güney Kore, 8 karşılaşma sonunda 8 galibiyet alarak 24 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.

Güney Kore, 2. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar ile yarıştı. 10 maçtan 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 15 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. Güney Kore, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur

Myanmar-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-Laos: 8-0

Lübnan-Güney Kore: 0-3

Kuveyt-Güney Kore: 0-1

Güney Kore-Myanmar: 4-0

Laos-Güney Kore: 0-5

Güney Kore-Lübnan: 1-0

Güney Kore-Kuveyt: 3-0

3. tur

Güney Kore-Çin: 3-2

Suriye-Güney Kore: 0-0

Güney Kore-Katar: 3-2

İran-Güney Kore: 1-0

Güney Kore-Özbekistan: 2-1

Çin-Güney Kore: 1-0

Güney Kore-Suriye: 1-0

Katar-Güney Kore: 3-2

Güney Kore-İran: 0-0

Özbekistan-Güney Kore: 0-0

AA

Son Güncelleme: 09.06.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreFutbolDünya Kupası21. FIFA Dünya Kupası
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