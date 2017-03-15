"En büyük hatam Beşiktaş'tan ayrılmak"

Beşiktaş'ın ardından Altay ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha sonra Konyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Gaziantepspor ve Adanaspor'da görev yaptı.



Mehmet Sedef , Ümraniyespor'un Hekimbaşı Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, oynama arzusunda olduğunu ancak siyah-beyazlı kulüpte şans bulamadığı için ayrılma kararı aldığını anlattı. Ertuğrul Sağlam döneminde Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrıldığını anımsatan Mehmet, şöyle konuştu: "Kimse bana 'git' demedi. Oradan ayrılınca nasıl bir takımdan ayrıldığınızın farkına varıyorsunuz. O dönem oynayamıyordum, UEFA listesine de alınmamıştım. Ertuğrul Sağlam'a gitmek istediğimi söyledim. Ertuğrul Sağlam 'Ben senin gitmeni istemiyorum ama gidersen de bir şey diyemem, kalırsan başımın üstünde yerin var çünkü çalışıyorsun' dedi. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Beşiktaş'tan ayrılmak hatalarımdan biridir. Onun pişmanlığı hala var. Kiralık gittiğim yerden dönünce 1 sene daha sözleşmem vardı ancak Mustafa Denizli kiralıkların hiçbirinin geri dönmesini istemedi. O oyuncuların arasında Adem Büyük de vardı. Daha sonra o dönemdeki yönetici Sinan Vardar beni çağırdı ve 'Boş mukaveleye imza at' dedi. 23 yaşındaydım ve para kazanmak istiyordum. '30 yaşına kadar altyapıdan çıkmış oyuncu muamelesi göremem' dedim, kabul etmeyince ayrıldım."

Gençlerbirliği forması giydiği dönemde Beşiktaş'a transferinin yeniden gündeme geldiğini aktaran Mehmet Sedef, "Samet Aybaba beni Beşiktaş'a, aynı zamanda Şenol Güneş de Trabzonspor'a istedi. Görüşmelerimiz oldu ama o dönemi çok iyi yönetemedim. Antalyaspor'a gittim. O dönem için 'İyi ki gitmişim' diyeceğim bir takımdı." değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Jean Tigana döneminde iyi bir jenerasyon yakalandığını vurgulayan Mehmet Sedef, "Serdar Kurtuluş, Burak Yılmaz, Aydın Karabulut gelmişti. Beşiktaş o dönem iyi bir jenerasyon yakalamıştı, biraz sabredilseydi şampiyonluk için uzun seneler beklenmezdi ama Türkiye'de her şey sonuca bağlı." ifadelerini kullandı. Potansiyelli birçok altyapı oyuncusunun saha dışında profesyonel destek alamadıkları için silindiğini belirten Mehmet Sedef, şunları kaydetti: " Futbol cuların 17-18 yaşlarında başlayan 23 yaşına kadar devam eden bir geçiş süreci var. O süreçte genç futbolcu Avrupa'daki gibi profesyonel yaşayamıyor. Henüz gelişimini tamamlamamış futbolcu sürekli 90 dakika oynuyor, bu doğru değil. Tigana beni sezonun ilk 4 maçında altyapıya geri göndermişti. O zaman hocanın benimle ilgilenmediğini düşünüyordum. Altyapıda goller atınca 5. haftada direkt oynattı. Beni hazırladığını sonradan anladım. Bir futbolcu gece 4’te yatıp sabah antrenmana geldiğinde bir süre sonra sakatlıkla, yorgunlukla uğraşıyor. Kendi yaşadıklarıma dayanarak futbolcunun diyetisyen, beslenme, uyku gibi konularda destek alması gerektiğini düşünüyorum. Genç yaşlarda 3 maç üst üste oynayınca 'Ben artık oldum' diyordum ama futbol her zaman gelişen bir şey. Gençlerin kaybolmasını geçiş sürecindeki hatalara bağlıyorum. Bu hatalar tek taraflı değil ama yüzde 80 oranında futbolcunun hatasıdır."

"Ümraniyespor'da Süper Lig'e çıkacak potansiyel var"

Geçen sezon Adanaspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olmasına rağmen kariyerine TFF 1. Lig'de devam eden deneyimli oyuncu, yeniden bir üst ligde oynamak istediğini ve Ümraniyespor’a şampiyonluk iddiasıyla geldiğini dile getirdi. Ümraniyespor'da Süper Lig'e çıkacak potansiyel olduğunu aktaran Mehmet, şöyle devam etti: "Ümraniyespor’a imza atarken 'şampiyonluk için geliyorum, yeniden Süper Lig'de oynamak istiyorum' dedim. Yönetime 'isterseniz sözleşmeye şampiyonluk maddesi koyduralım' dedim. Onlar da inancımı gördü. Ümraniyespor'da Süper Lig'e çıkacak potansiyel var. Geçen seneki Adanaspor kadrosuyla karşılaştırırsak Ümraniyespor'u biraz daha yukarıda görüyorum. İlk altının içindeyiz. Hedefimiz play-off değil dersek yalan söylemiş oluruz ama maç maç düşünüyoruz. İkinci sıra ile aramızda çok puan farkı yok, onlarla da maçımız var. Hedefimizi dillendirmek istemiyoruz. Genç ve bu lige yeni adapte olan oyuncularımız var. Bir baskı olabilir onlar için ama Göztepe maçında takım olarak bu baskıyı da atlatabildiğimizi gördük. Burada çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. 24 kişilik kadroda kimi koyarsanız oynayabilecek seviyede. Sahaya çıkınca birbirimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Erkan Sözeri geldikten sonra oyun anlamında kendimizi çok geliştirdik."

"Futbolu bırakma ihtimalini kendime konduramadım"

Antalyaspor forması giyerken Konyaspor’la deplasmanda oynanan maçın ardından rahatsızlanan ve anjiyo olan Mehmet Sedef, doktorların tavsiyesiyle futbola geri döndüğünü söyledi. O dönem sezona kötü başladıklarını ve üst üste alınan kötü sonuçların oluşturduğu stresin yanı sıra özel hayatında da sorunlar yaşadığını anlatan Mehmet Sedef, "6 aylık dinlenme ve tedavi süreci geçirmem gerekiyordu. Süreci iyi tamamladım. Futbolu bırakma ihtimalini kendime konduramadım, kendimi iyi hissediyordum ama doktorlara 'Yüzde 0,1 ihtimal varsa söyleyin futbol oynamayayım' dedim. Onlar da tam aksine 'Dışarıdan izlersen daha büyük sıkıntı olur' dedi. 'Bırak' deseler bırakacaktım. Saha içinde mutluyum. Kalp hastalıklarında stres önemli bir etken. Maç öncesindeki toplantılarda stresli oluyorum ama maça çıkınca her şeyi unutuyorum. Sahaya çıktığım anda kendimi daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Sedef, kariyerine Spor Toto Süper Lig'de devam etmek istediğini ancak Antalyaspor'un o dönemdeki kulüp başkanı Gültekin Gencer'in kendisi hakkında diğer kulüplere olumsuz referanslar verdiğini belirterek, "Her futbolcu Süper Lig'de oynamak ister. Ben de devam etmeyi çok istedim. Adanaspor'la 1 yıllık sözleşmem devam ediyordu ama ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra da Süper Lig'den kimse istemedi. Antalyaspor'un o dönemdeki başkanı Gültekin Gencer benimle ilgili diğer kulüplere kötü referanslar vermiş. Ondan sonra transferlerim sıkıntılı oldu." diyerek sözlerini tamamladı.