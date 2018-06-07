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En büyük kupayı 8 ülke kazandı

Organizasyonda Brezilya 5 şampiyonlukla ilk sırayı aldı, Almanya ve İtalya ise dörder kez mutlu sona ulaştı

07 Haziran 2018 Perşembe 11:16
En büyük kupayı 8 ülke kazandı

Futbolda dünyanın en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 değişik ülke kazandı.

2. Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2014 yılları arasında 20 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım 5 kezle Brezilya olurken, İtalya ve Almanya ise dörder kez mutlu sona ulaştı. Arjantin ve Uruguay ikişer, İngiltere, Fransa, İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.

Uruguay, İngiltere ve İspanya finalde kaybetmedi

Dünya kupalarında Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak, kupaya ulaşan ülkeler oldu. İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakalarken, İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.

Dünya Kupası'nın en dramatik takımı Hollanda

Dünya kupalarının en dramatik takımı Hollanda oldu. "Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken, bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'de ev sahibi Batı Almanya, 1978'de yine ev sahibi Arjantin'e finalde mağlup olan Hollanda, 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda da bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya karşısında sahadan yenik ayrıldı. Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen, tarihlerinde hiç Dünya Kupası kazanamadı. Bu arada İsveç de bir kez çıktığı finalde, evinde yapılan şampiyonada Brezilya'ya yenildi.

Almanya 8, Brezilya 7 kez finalist oldu

Dünya kupalarında en çok finalist olan ülkeler Brezilya ile Almanya. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırırken, İtalya 6, Arjantin ise 5 kez finale yükselmeyi başardı. Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen, bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
İtalyaFutbolFIFA Dünya KupasıBrezilyaAlmanya
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